Homem morre após colidir contra árvore na BR-369, em Apucarana

Um homem de 61 anos morreu em um acidente na manhã deste sábado (4) no km 201 da BR-369, em Apucarana (Centro-Norte).





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o condutor, morador da cidade, trafegava pela Rua Colômbia quando perdeu o controle da direção, entrou na rodovia em alta velocidade e colidiu contra uma árvore. Com o impacto, ele foi ejetado do veículo e morreu no local.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Científica e IML atenderam a ocorrência. A PRF ficou responsável pela confecção do laudo pericial do sinistro.