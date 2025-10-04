Pesquisar

Acidente de trânsito

Homem morre após colidir contra árvore na BR-369, em Apucarana

Redação Bonde com PRF
04 out 2025 às 13:51

Foto: Divulgação/PRF
Um homem de 61 anos morreu em um acidente na manhã deste sábado (4) no km 201 da BR-369, em Apucarana (Centro-Norte).


De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o condutor, morador da cidade, trafegava pela Rua Colômbia quando perdeu o controle da direção, entrou na rodovia em alta velocidade e colidiu contra uma árvore. Com o impacto, ele foi ejetado do veículo e morreu no local.

Logo do Portal Bonde

Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Científica e IML atenderam a ocorrência. A PRF ficou responsável pela confecção do laudo pericial do sinistro.

Apucarana Colisão frontal Colisão acidente de trânsito
