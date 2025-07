Homem morre atropelado ao tentar atravessar a PR-445 sob passarela em Cambé

Um homem de 60 anos morreu após ser atropelado na noite desta quarta-feira (2) na PR-445, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). O acidente ocorreu por volta das 22h50, na altura do km 79 da rodovia, sob uma passarela de pedestres.





De acordo com informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o pedestre cruzava a pista quando foi atingido por uma picape Fiat Strada com placas de Cambé, que seguia no sentido Londrina–Cambé. O condutor do veículo, um homem de 41 anos, não sofreu ferimentos e fez o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool (0,00 mg/L).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





A vítima não resistiu aos ferimentos e teve o corpo encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina. A identidade do homem não foi divulgada.