Homem morre em acidente envolvendo motorista embriagado no Norte do Paraná

Um homem de 57 anos morreu após se envolver em um acidente na PR-848, em Ariranha do Ivaí, no Norte do Paraná, na noite desta terça-feira (11).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um trator Massey Ferguson, que era conduzido por um jovem de 23 anos, seguia na via quando, ao passar pelo KM 10, foi atingido por um Fiat Mobi, que tinha como motorista um homem de 26 anos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Após a colisão, uma motocicleta Honda CG 125 Fan, que era pilotada pelo homem de 57 anos que morreu, bateu contra os veículos.





O motorista do trator não se feriu e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes de Ivaiporã na condição de testemunha, já que o condutor do Mobi, que também não teve ferimentos, foi preso por dirigir embriagado.





O motociclista, por sua vez, ficou gravemente ferido e morreu no local do acidente. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Ivaiporã.