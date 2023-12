Homem morre em acidente na BR-369 em Bandeirantes; mulher grávida é hospitalizada

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu um acidente com óbito em Bandeirantes, no norte pioneiro do Paraná, neste domingo (3). Por volta das 13h30 um caminhão colidiu contra o veículo GM/Corsa que estava efetuando retorno em pista simples.





Os integrantes do veículo de passeio foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para atendimento médico. Havia uma gestante no banco traseiro, que foi socorrida pelo resgate aéreo e levada para o HU (Hospital Universitário) de Londrina.

O condutor do Corsa, de 20 anos, foi resgatado em meio às ferragens, mas veio a óbito dentro da ambulância do SAMU.





O condutor do caminhão realizou o teste de etilômetro, cujo resultado não acusou ingestão alcoólica.