Homem morre em confronto com a PM em mata na zona sul de Londrina

Um homem morreu após um confronto com a Polícia Militar nesta quarta-feira (21) em uma área de mata na Rua Vinte e Nove, no Jardim União da Vitória, zona sul de Londrina.





Segundo a PM (Polícia Militar), os policiais patrulhavam a região quando receberam uma denúncia anônima informando que um homem estaria vendendo drogas em meio à mata. Durante a incursão no local, a equipe se deparou com uma pessoa carregando uma sacola.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Ainda de acordo com a polícia, foi dada voz de abordagem, mas o homem teria sacado um revólver e apontado na direção dos agentes, que reagiram à suposta ameaça. O suspeito foi baleado e o socorro médico foi acionado imediatamente, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





Com o homem, a polícia apreendeu um revólver calibre .38 e um tablete de maconha pesando aproximadamente 702 gramas.