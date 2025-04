Homem se entrega à polícia após matar a esposa na frente das filhas em Jaguapitã

Um homem se apresentou espontaneamente no Hospital Municipal de Jaguapitã, na manhã deste domingo (13), e confessou ter assassinado a própria mulher. A Polícia Militar foi acionada pela equipe do hospital e, ao apurar os fatos, encontrou o corpo da vítima, de 33 anos, já sem vida em sua residência. A suspeita é de feminicídio - quando o crime é cometido devido à condição de a vítima ser mulher.





De acordo com informações repassadas pela PM, o crime ocorreu quando a mulher ia para a igreja acompanhada das duas filhas do casal, de 10 e 6 anos. O autor teria saído de um carro, se aproximado da vítima, dito algumas palavras e desferido um golpe de faca na região do pescoço da mulher, que morreu no local. As filhas presenciaram o crime.

Após o homicídio, o homem foi até o hospital da cidade e contou o que havia feito, entregando-se às autoridades. Ele foi detido e encaminhado à 29ª Delegacia de Polícia Civil de Rolândia.