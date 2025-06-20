Homem urina em escritório de posto em Kaloré e se desculpa com gerente

Um jovem de 19 anos foi detido na noite de quarta-feira (19), após urinar dentro do escritório de um posto de combustíveis em Kaloré (Vale do Ivaí).





O gerente do posto acionou a Polícia Militar e apresentou imagens do circuito interno de segurança, que mostram o suspeito entrando no estabelecimento sob a justificativa de usar o banheiro. No entanto, segundo o gerente, o rapaz foi até o escritório do local e urinou no chão e sobre os móveis.

Localizado pouco depois da denúncia, o jovem foi abordado, identificado e confirmou o ato. Ele foi levado até o posto, onde se desculpou com o gerente. Após a conversa, o responsável pelo estabelecimento optou por não representar criminalmente contra o autor, declarando estar satisfeito com as desculpas.





A PM orientou o solicitante sobre seus direitos e lavrou um boletim informativo. A ocorrência foi registrada como perturbação do sossego.



