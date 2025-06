Homem usa mulher e enteada como escudo em confronto em Apucarana

Um homem foi preso após usar a companheira e a enteada como escudo humano durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, na quarta-feira (11), em Apucarana. A ação da Polícia Militar teve como alvo residências nos bairros Mega Park, Interlagos e Parque Bela Vista.





Segundo a polícia, o investigado vinha publicando vídeos nas redes sociais em que exibia armas de fogo e efetuava disparos. Em dois endereços, as equipes não encontraram ilícitos. No terceiro imóvel, no entanto, o suspeito teria recebido os policiais apontando para eles uma arma de fogo. Diante da ameaça, os policiais deram comandos de voz e fizeram disparos, que atingiram apenas vidros da residência.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Na tentativa de escapar da prisão, o homem se escondeu dentro do imóvel e colocou a companheira e a filha dela à sua frente, usando ambas como escudo humano. Nesse momento, ele deixou a arma cair e foi contido pelos policiais.





O revólver apreendido tinha uma munição picotada e outras cinco intactas. Durante buscas no imóvel, os policiais ainda encontraram 1,8 grama de cocaína, 5,6 gramas de maconha e R$ 230 em dinheiro. O suspeito foi encaminhado paraa PCPR (Polícia Civil do Paraná).