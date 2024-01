Homens são presos em flagrante furtando três toneladas de cabos de cobre na PR-445

Cinco homens foram presos na noite desta quinta-feira (4) após serem flagrados furtando cabos subterrâneos de telefonia da empresa OI, na marginal da PR-445, entre Cambé e Londrina, nas proximidades do jardim Silvino. Quando a PM (Polícia Militar) chegou encontrou um caminhão com a carroceria cheia do material de cobre, aproximadamente dois mil metros de fiação - equivalente a três toneladas - avaliadas em mais de R$ 500 mil.





Os policiais foram para o local após receberem denúncias. Além do caminhão, dois carros eram usados pelo grupo. ''A história deles não coincidiu. Entramos em contato com a empresa que em teoria representavam, mas a empresa não tinha ciência do que estava acontecendo. Assim constatamos que estariam furtando cabos'', relatou o tenente Julio Baggio, da 11ª Companhia da Polícia Militar de Cambé.

Os ladrões ainda tentaram desconversar, alegando que estavam recolhendo cabos em desuso. Entretanto, um deles acabou entregando o cometimento do crime. ''Ele confessou que estava furtando os cabos e que havia 'contratado' mais quatro indivíduos'', afirmou.





Na Central de Flagrantes da Polícia Civil, em Londrina, o quinteto foi autuado por furto qualificado tentado e associação criminosa. A suspeita é de que o crime tenha sido planejado, já que além de três veículos, que foram apreendidos, o grupo utilizava uniformes com adesivos refletivos, cones de sinalização e motosserra para cortar os fios, tudo para dar a impressão de que eram trabalhadores.

A continuidade da investigação agora está sob responsabilidade da Delegacia de Cambé.









