Hospital de Curitiba investe R$2,2 milhões em ampliação de leitos e infraestrutura

Uma série de melhorias

Apenas na reforma no centro cirúrgico, o hospital aplicou mais de R$500 mil, valor destinado tanto à revitalização do espaço físico quanto a mudanças necessárias para o conforto dos pacientes e profissionais. As enfermarias dos segundo e quarto andares do hospital também foram ampliadas, resultando no aumento do número de leitos para atendimento. Hoje, há 120 vagas disponíveis.

Mais de R$800 mil foram investidos nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), que agora contam com 39 vagas para esses cuidados. Áreas de descanso, vestiários e refeitórios também receberam aporte de recursos. Em equipamentos e instrumentais cirúrgicos, ao longo de 2024, outros R$600 mil foram aplicados.

"Continuamos trabalhando na renovação de outros andares da enfermaria, além das obras na recepção central e pronto-atendimento e na transferência da cozinha para um prédio anexo, prevendo nova ampliação de leitos e estruturas de atendimento dentro do hospital", informa Romanini. O valor previsto para obras no próximo ano pode chegar a R$7 milhões.

Três anos de centro médico