Hospital Veterinário da UEL atende mais de 500 cães em campanha de vacinação

O Hospital Veterinário (HV) da Universidade Estadual de Londrina (UEL) comemora o bom resultado da sua Campanha de Vacinação para Cães, que aconteceu ao longo do último sábado (24). Superando as expectativas da diretoria, foram atendidos mais de 500 animais. Eles receberam a vacina polivalente importada a um custo abaixo do mercado, além de vermífugo e a vacina antirrábica de forma gratuita. Os pets também foram examinados pelos alunos da Residência em Medicina Veterinária, graduandos e docentes da UEL.





A campanha de vacinação foi uma iniciativa do HV, Projeto Vida (banco de sangue de animais de companhia) e Centro Acadêmico de Veterinária (Cavet).

“Foi muito gratificante”, diz o diretor do Hospital, o professor Ulisses de Pádua Pereira. Ele também ressalta que a interação entre todos os envolvidos foi um ponto positivo, garantindo a qualidade do serviço prestado à comunidade. Os tutores e seus pets foram recebidos em tendas montadas na área externa do HV. “Tivemos uma interação muito bacana entre 43 alunos de graduação, 10 professores, 12 servidores e 8 residentes”, destaca.





Também foram parceiras as empresas MSD Saúde Animal, fornecedora das vacinas contra raiva, e a empresa Vetnil, patrocinadora do vermífugo usado na desverminação dos animais. “Essas parcerias foram fundamentais porque a vacina antirrábica e o vermífugo saíram de graça. Isso chama mais a atenção da sociedade a comparecer, tanto é que as pessoas vieram em massa. Às 7h30, já havia dez pessoas na fila, sendo que a ação começava às 8h, e às 9h já eram mais de 200 pessoas. Foi um sucesso”, afirmou o diretor.

Por conta da campanha, o preço praticado para cada vacinação com a polivalente foi de R$ 63,79, abaixo do valor de mercado.





A vacina polivalente é capaz de combater 10 patógenos que provocam problemas severos à saúde, tais como cinomose, parvovirose e leptospirose. Responsáveis por causar a morte de cães em até 90% dos casos, estas três doenças são conhecidas por deixar graves sequelas à saúde dos animais.





O Hospital Veterinário da UEL pretende repetir em breve a ação, ampliando o rol de benefícios aos tutores.