MUNDO ANIMAL

Hospital Veterinário tenta salvar macaco-prego atacado por bando

Redação Bonde
08 ago 2025 às 12:29

Foto: Divulgação
Um macaco-prego foi atacado por outros macacos da  mesma espécie em Apucarana (Centro Norte) e precisou ser trazido ao Hospital Veterinário (HV) da Unifil, em Londrina.  O animal foi resgatado pela equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Apucarana, que informou ao  HV que o primata havia se ferido com o ataque dos animais de seu bando e de um outro bando de macacos-prego.



O  animal, segundo informações do HV, é um um macho juvenil que chegou em estado grave e precisou de atendimento emergencial. Após raio-X, ultrassom, exames de sangue e outras avaliações da equipe do hospital, constatou-se traumatismo craniano, fraturas em coluna, tíbia e fíbula, além de contusão pulmonar. 

A médica veterinária Daniele Martina, coordenadora do Hospital Veterinário da UniFil, informa que o macaco segue em tratamento intensivo na tentativa de salvá-lo. 


Meio Ambiente secretaria do meio ambiente macaco macaco-prego hospital veterinário Resgate Apucarana
