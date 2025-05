IA no agro: evento aponta caminhos para região liderar nova era no campo

“Estamos mais ou menos como estávamos no fim dos anos 1990 em relação à internet. Todo mundo de olho, tentando entender e buscando informações”. A comparação do economista e consultor José Luis Dalto resume a agitação que o uso iminente - ou já em andamento - da inteligência artificial tem provocado no setor produtivo, na vida pública e nas políticas oficiais.





No Paraná e em Londrina, a vocação para uma agropecuária de alta performance e o DNA inovador do empresariado e dos governos se somaram para potencializar este interesse e colocá-lo na primeira prateleira do planejamento estratégico de muitos líderes.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Mediada por Dalto, um professor da UTFPR que é doutor em gestão de projetos, a 23ª edição do EncontrosFolha - Conteúdo com Relevância, realizada no Centro de Convenções do Aurora Shopping na noite de terça-feira (27), contou com a presença do secretário de Inovação e Inteligência Artificial, Alex Canziani, do coordenador de Inovação e IA da Coamo Agroindustrial, Daniel Bonete Ricardo, e do pesquisador do Departamento de Computação da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Daniel dos Santos Kaster, integrante do Centro de Inteligência Artificial do Agro (CIA-Agro), um colegiado científico que faz a interface da academia com startups, grandes empresas e autoridades ligadas à área.





Além dos palestrantes e do mediador, o público pôde ouvir líderes como o superintendente do Grupo Folha de Londrina, Nicolás Mejía, responsável pela fala inicial, o prefeito Tiago Amaral, o gerente regional do Sebrae, Rubens Negrão, e a responsável pelas relações institucionais da Fundação Araucária, Cristiane Cordeiro.

Publicidade





Após as palestras e o painel que encerrou a programação, prevaleceu uma sensação de que muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo e que o agronegócio está mobilizado para acompanhar esta transformação. A década de largada da IA como predominante na matriz econômica vai acumulando anúncios impactantes desde o ano passado e que entraram na mira das discussões do EF 23.