IAT resgata 20 filhotes e dois ovos de lagartos em jardim de residência no litoral do PR

Técnicos do IAT (Instituto Água e Terra) fizeram o resgate de 20 filhotes e dois ovos de lagarto-teiú (Salvator merianae) nesta sexta-feira (31) no Balneário Atami, praia de Pontal do Paraná, no Litoral do Paraná. A fêmea que eclodiu os ovos já não estava mais presente quando os filhotes foram encontrados. O ninho dos lagartos estava no jardim de uma residência. A soltura de todos os 22 filhotes ocorreu em uma região de restinga.





O lagarto-teiú é a maior espécie de lagartos encontrada no Brasil, podendo alcançar até 2 metros da cabeça até a ponta da cauda. Por um animal que não tem cuidado parental – é comum que a fêmea abandone seus filhotes após o nascimento -, sua alimentação é muito variada, incluindo frutas, folhas, carnes, insetos, roedores e até mesmo outros lagartos.

Os teiús são essenciais no equilíbrio da biodiversidade, tendo papel de destaque no controle de pragas urbanas como ratos e insetos. Eles também são importantes dispersores de sementes, advindas dos frutos que consomem, garantindo o surgimento de novas mudas de plantas em todo o Brasil, exceto na Floresta Amazônica, único espaço do território brasileiro onde não é encontrado.