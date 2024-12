Ibiporã e Ribeirão Claro recebem recursos para investir em sustentabilidade

Sete projetos do Paraná para reciclagem de resíduos sólidos foram selecionados pelo Governo Federal para receber recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) no Eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes por meio de convênios formalizados com o IAT (Instituto Água e Terra) do Paraná.





O investimento será de R$ 21 milhões em obras como a construção de barracões de reciclagem, pátios de compostagem, aquisição de equipamentos, adequação de áreas de transbordo e unidades de tratamento de resíduos da construção civil.

Entre os municípios beneficiados estão Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) e Ribeirão Claro (Norte Pioneiro).





Os recursos são a fundo perdido, ou seja, sem a necessidade de devolução. As intervenções começam em 2025, com prazo de três anos para a conclusão das obras. A estimativa é que as ações terão impacto direito na vida de mais de 700 mil paranaenses. Também foram selecionados projetos de Borrazópolis, Campo Largo, Cascavel, Ivaiporã e Marechal Cândido Rondon.

“Aqueles municípios do Paraná que tinham projetos prontos, adequados, e com as certidões em dia, conseguiram acesso a esse recurso tão importante. Diminuir os resíduos que são despejados em aterros significa menos problemas de saúde para as pessoas e garantia de maior qualidade ambiental”, afirma a coordenadora de Saneamento Ambiental e Economia Circular da Sedest (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável), Isabella Tioqueta.





DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO





No total, o Ministério das Cidades vai investir mais de R$ 703 milhões em ações semelhantes no País. Segundo a pasta, os trabalhos vão mobilizar cerca de 60 cooperativas ou associações de catadoras e catadores. A expectativa é gerar mais de 33 mil empregos diretos e indiretos.





