Ibiporã terá Pedal da Lua Cheia na noite de sábado; inscrições estão abertas até quarta

A Secretaria Municipal de Esportes de Ibiporã promove, no sábado (17), o Pedal da Lua Cheia, com largada no Ginásio Munhecão. A ação marca a abertura oficial do Circuito Ibiporã de MTB 2025 e promete uma noite de integração, esporte e aventura para ciclistas de todas as idades.





Com inscrições limitadas a 400 participantes, o evento contará com medalhas para todos os concluintes, troféus para destaques e kits exclusivos. A concentração terá início às 18h, com entrega de kits a partir das 17h, e a largada está prevista para às 19h30. O encerramento acontece às 23h30, após o retorno dos grupos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Serão oferecidos dois, um com plaquinha e medalha e outro, composto por plaquinha, medalha e camiseta — exclusivo para quem também se inscrever na Volta do Guarani. Como incentivo extra, os 200 primeiros inscritos no combo garantem uma camiseta-brinde especial.



