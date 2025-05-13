Pesquisar

Ciclismo

Ibiporã terá Pedal da Lua Cheia na noite de sábado; inscrições estão abertas até quarta

Redação Bonde com assessoria de imprensa
13 mai 2025 às 10:33

Reprodução/Canva
A Secretaria Municipal de Esportes de Ibiporã promove, no sábado (17), o Pedal da Lua Cheia, com largada no Ginásio Munhecão. A ação marca a abertura oficial do Circuito Ibiporã de MTB 2025 e promete uma noite de integração, esporte e aventura para ciclistas de todas as idades.


Com inscrições limitadas a 400 participantes, o evento contará com medalhas para todos os concluintes, troféus para destaques e kits exclusivos. A concentração terá início às 18h, com entrega de kits a partir das 17h, e a largada está prevista para às 19h30. O encerramento acontece às 23h30, após o retorno dos grupos.

Serão oferecidos dois, um com plaquinha e medalha e outro, composto por plaquinha, medalha e camiseta — exclusivo para quem também se inscrever na Volta do Guarani. Como incentivo extra, os 200 primeiros inscritos no combo garantem uma camiseta-brinde especial.



Ao final do percurso, todos os ciclistas que concluírem o trajeto receberão a medalha de finisher. Também serão entregues troféus para a maior equipe, para o(a) ciclista mais experiente e para o(a) participante mais jovem, valorizando o espírito esportivo e a participação de diferentes perfis no evento.

As inscrições seguem até esta quarta-feira (14) ou até o limite de vagas ser atingido. Para participar, os interessados devem preencher o formulário disponível neste link. Também há um grupo oficial de mensagens do pedal, que pode ser acessado aqui.


Em caso de dúvidas, o contato com a organização pode ser feito pelo WhatsApp: (43) 3178-8459.

Confira a programação oficial

17h – Entrega dos kits


18h – Concentração dos participantes

19h15 – Briefing com orientações


19h30 – Largada


23h30 – Encerramento

Ciclismo pedalinho Ibiporã
