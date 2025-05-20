Pesquisar

Paraíso do Norte

Idoso morre após capotamento em rodovia do Noroeste do Paraná

Redação Bonde
20 mai 2025 às 11:24

Divulgação/PRE
Um idoso de 81 anos morreu após capotar o veículo que conduzia na PR-492 (Rodovia Estadual do Paraná), em Paraíso do Norte, na tarde desta segunda-feira (19). O acidente aconteceu por volta das 13h, no km 27 da rodovia, entre Tamboara e Paraíso do Norte.


Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o condutor seguia com um Fiat Strada no sentido Tamboara–Paraíso do Norte quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu contra um barranco. Na sequência, o veículo capotou.

O motorista estava sozinho no carro e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Paranavaí. A vítima era moradora de Paraíso do Norte.


acidente Rodovia idoso morreu
