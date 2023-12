Inauguração da Casa de Custódia de Arapongas será nesta quinta-feira

Está prevista para o dia 14 de dezembro, a inauguração da Casa de Custódia de Arapongas. A unidade penal disponibilizará 136 novas vagas masculinas, distribuídas em 15 celas. Foram investidos R$ 8,8 milhões na estrutura de 1.464 m² de área construída que foi projetada com canteiros de trabalho, salas de aula, enfermaria e celas adaptadas para pessoas com deficiência. O terreno, localizado na entrada da cidade, possui 4,1 mil metros quadrados e foi cedido pela prefeitura municipal.





​Arapongas faz parte da regional da Polícia Penal de Londrina, que conta com total aproximado de 6500 pessoas privadas de liberdade. É a segunda maior em população prisional do Estado, sendo a primeira a capital, Curitiba. Com a nova unidade penal será possível dar condições mais dignas ao tratamento penal e fornecer ainda mais canteiros de trabalho contribuindo com a ressocialização dos apenados.

A antiga Cadeia Pública de Arapongas foi desativada e demolida em setembro de 2022. Localizada na região central da cidade, o prédio foi herdado da Polícia Civil em 2018, com mais de 50 anos de uso. A carceragem era improvisada com 38 vagas, mas contava com média de 280 pessoas privadas de liberdade.





A precariedade estrutural fazia a unidade padecer na insegurança, onde materiais ilícitos eram facilmente arremessados por transeuntes infratores e facilitando a possibilidade de fugas.





​Contribuindo com o desafogamento de vagas no sistema penal da região de Londrina, neste ano também foi iniciada construção da Penitenciária Estadual de Ribeirão do Pinhal. A obra está sendo realizada em terreno de aproximadamente 13 mil metros quadrados e deverá alojar 800 PPL’s. A previsão orçamentária é de R$ 51 milhões e a conclusão é estimada para 18 meses.