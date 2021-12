Incêndio destrói construção de madeira no centro de Londrina

Um incêndio na madrugada deste domingo (5) destruiu uma construção que ficava no fundo de uma casa na Rua Amador Bueno, entre Raposo Tavares e Jorge Velho. Tanto a casa quanto o barracão que foi destruído são de madeira, o que preocupou os vizinhos, já que o incêndio se alastrou rapidamente.

A casa faz divisa com dois prédios residenciais. À espera do Corpo de Bombeiros, enquanto moradores de um dos edifícios jogavam água para tentar resfriar o muro, os vizinhos do outro lado retiravam rapidamente os carros das garagens, já que alguns veículos estavam bem próximos da divisa com o imóvel.

Ninguém ficou ferido, mas os bombeiros tiveram muito trabalho para conter o fogo, devido a quantidade de madeira e vegetação no local. Segundo informações da corporação, o Corpo de Bombeiros foi informado às 3h45 da ocorrência e os trabalhos para contenção do fogo e resfriamento da madeira se prolongaram até as 6 horas.

Três veículos, incluindo uma carreta que transporta água, foram levadas pelo Corpo de Bombeiros até o local do incêndio. Vizinhos reclamavam que moradores dos prédios costumam jogar bituca de cigarro pelas janelas. Mas segundo o Corpo de Bombeiros, só a perícia poderá levantar a causa do incêndio.