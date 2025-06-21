Indulto a Bolsonaro terá caso Daniel Silveira como base para intervenção do STF

SÃO PAULO - O caso Daniel Silveira servirá de parâmetro para a discussão sobre um eventual indulto a Jair Bolsonaro em 2026. Ele é réu no processo da trama golpista e deve ser julgado ainda neste ano pelo Supremo.





Se o ex-presidente for condenado, e o próximo presidente lhe conceder a graça, o STF (Supremo Tribunal Federal) poderá usar o episódio do deputado cassado para derrubar o decreto, em um cenário de crise entre os Poderes Executivo e Judiciário.

Do mesmo modo, a pressão pelo indulto, afirmam especialistas, significa a busca por uma alternativa ao projeto da anistia, parado no Congresso.





"O STF estaria resguardado se negasse um indulto ao ex-presidente, porque criou um precedente com Daniel Silveira", diz Juliana Cesario Alvim Gomes, professora de direito constitucional da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

"O ex-presidente pode ser condenado por crimes mais graves do que os de Silveira, o que seria outra justificativa para a intervenção do Supremo", afirma ela.





Réu, Bolsonaro é acusado de ter cometido cinco crimes: golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima, além de deterioração do patrimônio tombado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Caso seja condenado pelos crimes da trama golpista, a pena pode passar de 40 anos de prisão. O ex-presidente também já foi condenado pelo TSE por ataques e mentiras sobre o sistema eleitoral, portanto hoje está inelegível ao menos até 2030.





Em 2022, o STF condenou Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Um ano antes, o então deputado gravara um vídeo em que atacava os ministros do STF, defendia o fechamento do Supremo e pedia um novo AI-5, instrumento de repressão da ditadura militar.

Depois do julgamento, Bolsonaro concedeu indulto individual ao aliado, derrubado pelo STF, sob o argumento de desvio de finalidade. No entendimento dos ministros, não é possível conceder perdão quando há ameaça de agressão física e incitação à invasão às sedes dos três Poderes.

Com isso, Silveira perdeu, em definitivo, seu mandato de deputado federal, como fora decidido em seu julgamento.

Embora exista tal precedente, a professora Juliana Gomes afirma que a Constituição não veda, em específico, o emprego do perdão para casos de golpe de Estado, como faz com outros crimes, como o de tráfico de drogas e violência contra a mulher.





Segundo ela, o STF poderia negar o indulto a Bolsonaro porque a Constituição não pode ser lida num caminho oposto ao da preservação da democracia. "É preciso esperar para ver em que condições se dará o julgamento, mas as acusações contra Bolsonaro são mais severas que as de Silveira."

A pressão por um indulto ao ex-presidente tem aumentado nas últimas semanas. Em entrevista à Folha, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-mandatário, afirmou que sua família apoiará o candidato que se comprometer em brigar com o Supremo pelo indulto, usando a força, se preciso for.

Professora de direito constitucional da PUC-SP, Gabriela Zancaner prevê uma fase aguda na crise entre Executivo e Judiciário. Afinal, o ex-presidente tem uma popularidade muito maior do que Silveira.

"As pessoas veem algumas decisões do Supremo como arbitrárias, mas a nossa Constituição diz que um poder regula o outro", diz ela. "É natural que o STF exerça esse controle, desde que previsto em lei."





Na Presidência, Bolsonaro acumulou uma série de declarações golpistas às claras, provocou crises entre os Poderes, colocou em xeque a realização das eleições de 2022, ameaçou não cumprir decisões do STF e estimulou com mentiras e ilações uma campanha para desacreditar o sistema eleitoral do país.

Após a derrota para Lula, incentivou a criação e a manutenção dos acampamentos golpistas que se alastraram pelo país e deram origem aos ataques do 8 de janeiro.





Nesse mesmo período, adotou conduta que contribuiu para manter seus apoiadores esperançosos de que permaneceria no poder e, como ele mesmo admitiu publicamente, reuniu-se com militares e assessores próximos para discutir formas de intervir no TSE e anular as eleições.





Para o cientista político Aldo Fornazieri, da FESPSP (Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo), o tema será uma pauta dominante na corrida eleitoral. Todos os pré-candidatos de direita já se comprometeram em conceder o indulto. "Ninguém é maluco de desperdiçar o apoio de Bolsonaro", afirma.





Ele não descarta, porém, que haja uma negociação entre STF e Executivo para evitar que a decisão sobre o destino do ex-presidente cause uma crise entre os Poderes. De todo modo, a insistência no indulto, neste momento, significa uma alternativa ao projeto da anistia, parado no Congresso.





"O indulto é mais factível, porque é prerrogativa do presidente, não é lei. Acho que vai ter uma pressão grande na eleição e a direita tende a vencê-la, porque o governo Lula está sem comando, uma bagunça", diz o cientista político.





