Indústria do Paraná termina 2024 com crescimento acima da média nacional

A produção industrial do Paraná cresceu 4,2% em 2024, superando a média nacional de 3,1%, segundo dados divulgados nesta terça-feira (11) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).





O estado registrou o maior avanço entre as unidades federativas mais industrializadas do Brasil (SP, RJ, MG, PR e RS). São Paulo (3,1%), Minas Gerais (2,5%), Rio Grande do Sul (0,6%) e Rio de Janeiro (0,1%) vieram na sequência. Entre os 17 locais pesquisados, apenas o Espírito Santo apresentou retração no acumulado do ano (-1,6%).

O avanço da indústria paranaense foi impulsionado pelo desempenho positivo de 11 das 13 atividades analisadas pelo IBGE. Os destaques foram máquinas, aparelhos e materiais elétricos (36,4%), automotivo (13,7%), móveis (12,7%), produtos de madeira (12,4%) e bebidas (9,9%).





Por outro lado, os setores de petróleo e biocombustíveis (-1,5%) e máquinas e equipamentos (-0,7%) encerraram o ano com retração.

Outro fator que influenciou o desempenho industrial foi o aumento da empregabilidade no estado, de forma geral. Em 2024, a oferta de vagas formais cresceu 47%. Esse cenário de maior renda incentiva o consumo e estimula os setores de serviços e comércio, impactando na produção das fábricas.





“A indústria paranaense segue mostrando sua força e seu dinamismo”, afirma o presidente do Sistema Fiep, Edson Vasconcelos.





“O fato de crescer acima da média nacional e em patamares superiores aos dos estados mais industrializados do país mostra o potencial que o setor tem para se desenvolver ainda mais no Paraná, contribuindo para a geração de empregos, renda e oportunidades”, acrescenta.





