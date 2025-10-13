Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Imprudência

Infração gravíssima: PRF flagra motociclista a 237 km/h na Região Oeste

Redação Bonde com PRF
13 out 2025 às 17:20

Compartilhar notícia

Foto: Divulgação / PRF
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

No último sábado (11), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou uma motocicleta trafegando a 237 km/h na BR-369, em Corbélia (Região Oeste), onde o limite do trecho é de 110 km/h. O registro foi feito durante uma fiscalização de velocidade.


A velocidade acima do limite representa risco iminente de letalidade em caso de acidente e é considerada infração gravíssima. O motociclista será penalizado com uma multa no valor de R$ 880,41, além da adição de sete pontos na CNH e suspensão do direito de dirigir.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


Neste ponto da rodovia há registros frequentes de excesso de velocidade, fato que tem sido constantemente identificado nas ações de fiscalização da PRF, voltadas a coibir comportamentos de risco e reduzir o número de acidentes graves nas rodovias federais do Paraná. Ainda, durante a fiscalização, mais dois motociclistas foram flagrados a 156 e 145 km/h.


Publicidade

Foto: Divulgação/PRF


Até 11 de outubro de 2025, a PRF flagrou 408.165 condutores em excesso de velocidade nas rodovias federais do Paraná.

Publicidade


Conduzir em excesso de velocidade aumenta significativamente o risco de acidentes graves, pois reduz o tempo de reação do motorista, amplia a distância necessária para frenagem e dificulta o controle dos veículos, especialmente em curvas ou pistas molhadas. 


Cadastre-se em nossa newsletter

Além de elevar a gravidade dos impactos, essa conduta coloca em perigo todos os usuários da via e é penalizada, nos casos mais graves, com a suspensão da CNH.

infração de trânsito perigo no trânsito acidente de trânsito Infração motocicleta motocicletas Motociclista
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas