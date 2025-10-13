Infração gravíssima: PRF flagra motociclista a 237 km/h na Região Oeste

No último sábado (11), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou uma motocicleta trafegando a 237 km/h na BR-369, em Corbélia (Região Oeste), onde o limite do trecho é de 110 km/h. O registro foi feito durante uma fiscalização de velocidade.





A velocidade acima do limite representa risco iminente de letalidade em caso de acidente e é considerada infração gravíssima. O motociclista será penalizado com uma multa no valor de R$ 880,41, além da adição de sete pontos na CNH e suspensão do direito de dirigir.

Publicidade

Publicidade





Neste ponto da rodovia há registros frequentes de excesso de velocidade, fato que tem sido constantemente identificado nas ações de fiscalização da PRF, voltadas a coibir comportamentos de risco e reduzir o número de acidentes graves nas rodovias federais do Paraná. Ainda, durante a fiscalização, mais dois motociclistas foram flagrados a 156 e 145 km/h.



