Infração gravíssima: PRF flagra motociclista a 237 km/h na Região Oeste

No último sábado (11), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou uma motocicleta trafegando a 237 km/h na BR-369, em Corbélia (Região Oeste), onde o limite do trecho é de 110 km/h. O registro foi feito durante uma fiscalização de velocidade.
A velocidade acima do limite representa risco iminente de letalidade em caso de acidente e é considerada infração gravíssima. O motociclista será penalizado com uma multa no valor de R$ 880,41, além da adição de sete pontos na CNH e suspensão do direito de dirigir.
Receba nossas notícias NO CELULARWHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Neste ponto da rodovia há registros frequentes de excesso de velocidade, fato que tem sido constantemente identificado nas ações de fiscalização da PRF, voltadas a coibir comportamentos de risco e reduzir o número de acidentes graves nas rodovias federais do Paraná. Ainda, durante a fiscalização, mais dois motociclistas foram flagrados a 156 e 145 km/h.
Até 11 de outubro de 2025, a PRF flagrou 408.165 condutores em excesso de velocidade nas rodovias federais do Paraná.
Conduzir em excesso de velocidade aumenta significativamente o risco de acidentes graves, pois reduz o tempo de reação do motorista, amplia a distância necessária para frenagem e dificulta o controle dos veículos, especialmente em curvas ou pistas molhadas.
Além de elevar a gravidade dos impactos, essa conduta coloca em perigo todos os usuários da via e é penalizada, nos casos mais graves, com a suspensão da CNH.