Inscrições para a Rota das Catedrais de 2024 estão na reta final

Considerado o maior evento de mountain bike do Paraná, a edição de 2024 da Rota das Catedrais, que tem um percurso de 120 quilômetros de Londrina à Maringá, está na fase final de inscrições.





Das 1.500 vagas disponíveis, 1.420 já foram preenchidas por ciclistas e atletas de várias regiões do país vindos até o momento de 141 cidades do Acre, Distrito Federal, Minas Gerais, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Paraná.



O roteiro, além de desafiador, é simbólico por unir a catedral de Londrina à de Maringá em um trajeto por entre outras sete igrejinhas construídas por imigrantes do norte do Paraná. Dos 120 quilômetros, 90 quilômetros são por estradas rurais em meio a paisagens naturais que deixam o cenário bucólico e inspirador.





As subidas e descidas são motivações para a superação dos ciclistas e tornam o percurso único, tanto que muitos retornam a cada edição para refazerem o trajeto, sempre com um novo espírito de realização.

“Já participei de duas Rotas, uma antes e outra depois da pandemia, e essa será a terceira. O atendimento de toda a equipe durante o percurso é maravilhoso e as paisagens do trajeto lembram muito as provas europeias. Estou ansioso para esta edição de 2024 para reencontrar os amigos da região e de outras localidades que assim como eu, sempre voltam”, afirmou Marcelo Forentino Soares, paulistano e atleta de ciclismo de ultradistância.





Na edição deste ano o que muda é a arena de recepção dos participantes em Maringá que passará a ser na Praça Salgado Filho, em razão de uma grande obra do município no eixo monumental da cidade onde está situada a Catedral Metropolitana.

