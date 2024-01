Inscrições para concurso do Serviço Municipal de Água de Ibiporã começam na segunda

A Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) da Uel (Universidade Estadual de Londrina) abre, na próxima segunda-feira (29), as inscrições para o concurso público que vai selecionar candidatos para contratação imediata e formação de cadastro de reserva para o quadro de pessoal do Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina). As inscrições poderão ser feitas até o dia 22 de fevereiro, somente via internet no site da Cops. A taxa de inscrição varia de acordo com cada vaga escolhida.







O candidato terá acesso a um link com todas as informações do concurso, ficha de inscrição e, ao final, o boleto bancário que deverá ser impresso para pagamento. O edital completo também pode ser acessado no Portal da Cops.



Publicidade

Publicidade





Veja as vagas disponíveis







O edital prevê uma vaga para Analista de Saneamento, direcionada a graduados em Engenharia Civil, com especialização na área. O cargo prevê jornada de 40h semanais e salário de R$ 6.138,62. A taxa de inscrição custa R$ 100,00



Publicidade





O concurso ainda oferece seis vagas para Assistente de Administração, direcionado a pessoas com Ensino Médio Completo e CNH categoria B. O salário-base é de R$ 2.565,65, para jornada de 40h semanais. A taxa de inscrição custa R$70,00.







A prova







O concurso prevê aplicação de provas objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para ambos os cargos. A prova será realizada no dia 7 de abril, em Ibiporã. A lista com o resultado final e a classificação será publicada no site do Samae e no portal Cops, no dia 24 de abril. Os candidatos aprovados e convocados deverão ser nomeados pelo Regime Jurídico Estatutário.







LEIA TAMBÉM: