Inscrições para o campeonato Maringá + Games se estende até domingo; saiba como participar

As inscrições do campeonato Maringá + Games foram prorrogadas até domingo (27), às 18h (inscreva-se aqui). O evento, promovido pela Prefeitura de Maringá, vai reunir jogadores e entusiastas de League of Legends - um dos maiores e mais influentes jogos de e-sports.

Sobre o ‘Maringá + Game’





A Prefeitura de Maringá organiza o evento, por meio do Sejuc (Juventude, Cidadania e Migrantes) e, conta com apoio da Metanoia GG - loja especializada em produtos de e-sports. Podem participar jogadores a partir de 14 anos, mas menores de idade precisam apresentar autorização dos pais (acesse a autorização aqui).

O campeonato será divido em duas etapas: online e presencial.





- Fase Online: Inicia da próxima segunda-feira (28). As partidas serão nos dias de semana das 19h às 23h; e finais de semana das 14h até 22h.

- Final Presencial: Acontecerá dia 10 de maio, às 14h, no estande da Prefeitura de Maringá na Expoingá.





Os interessados devem inscrever times com até sete jogadores, sendo cinco jogadores, um coach e um reserva. As vagas são limitadas e o campeonato reunirá até 16 times. As equipes vencedoras receberão troféu e medalhas.

Premiações





1º lugar: Troféu + 5 Medalhas + Vaga garantida na Etapa Eliminatória no próximo Maringá + Games

2º lugar: 5 Medalhas + Confronto pela segunda vaga na Etapa Eliminatória no próximo Maringá + Games

3º lugar: 5 Medalhas + Confronto pela segunda vaga na Etapa Eliminatória no próximo Maringá + Games