Inscrições para o concurso "Marco Londrina 100 anos" começam nesta sexta

Já está disponível a íntegra do edital do concurso de ideias “Desafio Londrina 100 anos – Ideias para um marco simbólico”, que vai selecionar projetos e ideias para concepção de um marco alusivo aos 100 anos de Londrina, a ser inaugurado em 10 de dezembro de 2034. Lançado no auditório da Prefeitura no último mês, o concurso é promovido e patrocinado por um grupos de entidades da sociedade civil organizada, incluindo o Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (CEAL), e fomentado pela Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA) com apoio da Prefeitura de Londrina.





Com a publicação do documento no site do CEAL , as inscrições, que podem ser de trabalhos técnicos ou artísticos, iniciam nesta sexta-feira (12) e permanecem abertas até 27 de outubro. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas, desde que atendam aos requisitos estabelecidos no edital.





Forma democrática





Pela Prefeitura de Londrina, atuam na organização o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL) e o Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel). Para o presidente do IPPUL, Cláudio Bravim, essa iniciativa, em formato de concurso de ideias, representa a forma mais democrática de promover a participação popular, incluindo pessoas de Londrina, do Paraná, ou até mesmo de outros estados.





“É importantíssima essa colaboração de todos os profissionais afins. Esse concurso de ideias para selecionar o nosso marco dos 100 anos coloca Londrina na vanguarda, de forma a realmente valorizar a história da cidade, a cultura, a trajetória reconhecida pela bravura dos nossos pioneiros. É uma história de superação, de desafios, e essa data precisa realmente ser bem comemorada. E conseguimos encontrar uma maneira inteligente, democrática e inovadora para a cidade de Londrina, que é o marco dos 100 anos”, destacou Bravim.





Dados para o formulário





No formulário on-line de inscrição, que também será divulgado na página do CEAL, serão solicitadas informações como dados pessoais ou da equipe, informações de contato e uma breve descrição da proposta. Além da inscrição pelo formulário eletrônico, os proponentes precisam entregar em envelope lacrado, até às 18h do dia 27 de outubro, as propostas de ideias, sem qualquer identificação externa dos participantes, e maquetes esquemáticas ou volumétricas que complementem a proposta. O endereço é avenida Maringá, 2.400, Jardim Vitória, Londrina.





A primeira etapa do concurso abrange o exame formal desses projetos, em que as propostas serão avaliadas, inicialmente, com base na viabilidade de execução, tendo como valor máximo R$ 50 milhões. A viabilidade de utilização do local escolhido para a implementação do marco também será um dos critérios dessa fase, que é eliminatória. Na sequência, inicia a etapa classificatória para analisar o mérito dos projetos. Essa fase será conduzida por uma Comissão de Avaliação, que se valerá de critérios como clareza e organização da proposta, viabilidade técnica e construtiva, pertinência simbólica e conceitual, inovação e originalidade, entre outros.





Serão três selecionados





O concurso irá selecionar os três projetos com maior pontuação. A premiação do primeiro ao terceiro lugar será na ordem de R$ 50 mil, R$ 30 mil, e R$ 20 mil, respectivamente. Essas propostas selecionadas poderão ser utilizadas pela administração pública, seja ela municipal ou estadual, para sua implementação, por meio de parcerias institucionais, convênios ou outros instrumentos jurídicos.





Para o secretário de Estado da Inovação e Inteligência Artificial, Alex Canziani, essa será uma grande ação para celebrar o aniversário de 100 anos de Londrina. “Teremos a comunidade escolhendo, trazendo ideias, sugerindo o que pode ser, mas com um planejamento, porque nós vamos ter nove anos praticamente para poder viabilizar o marco do centenário da cidade de Londrina. Estão de parabéns o prefeito Tiago Amaral e as entidades que se uniram para poder desenvolver esse projeto. E não tenho a menor dúvida de que essa parceria nossa, por parte da Secretaria de Inovação e Inteligência Artificial, vai fazer com que a gente dê um grande passo para construir o futuro de Londrina”, frisou.









De acordo com presidente do CEAL, o engenheiro eletricista Marcos Dantas, a proposta é escolher um projeto físico, cultural ou afetivo que represente a identidade e a História de Londrina, mas, também projete o futuro de maneira inspiradora e duradoura, dialogando com o espaço público urbano. “Esse é um momento muito importante porque nos reunimos como entidades e como sociedade para pensar na Londrina que queremos para o futuro. De modo especial, estamos unindo esforços para escolher o marco simbólico do centenário da nossa cidade, que será celebrado em pouco menos de dez anos”, ressaltou.





Colaboração e integração





Entre alguns dos objetivos do edital, além de selecionar o marco simbólico, está fomentar a participação de diversos segmentos da sociedade, incentivando a colaboração e a integração entre as áreas de arte, arquitetura, engenharia, design, urbanismo, tecnologia e saberes populares, com o intuito de gerar soluções que sejam não apenas criativas, mas também acessíveis para o espaço público.





Marcos Dantas explicou que o objetivo é também envolver instituições de ensino, profissionais correlatos, startups, coletivos criativos e a cidadania em geral, de modo a estimular a inovação aberta e o protagonismo na construção de novas narrativas urbanas. “Queremos estimular o uso simbólico e afetivo do espaço público através de uma intervenção que se harmonize com a paisagem urbana e que motive a apropriação e a valorização por parte da população, configurando-se como um elemento central de referência, pertencimento e celebração coletiva”, afirmou.





Propostas criativas e inovadoras





O assessor da Direção de Inteligência Artificial para Projetos Estratégicos da SEIA, Luciano Rudnick, integra a comissão organizadora do concurso e complementou que o concurso pretende reunir propostas criativas e inovadoras visando a construção de um marco referencial para Londrina até o ano de 2034. “Além de termos um projeto com a cara da população, a ideia é que tenhamos também uma proposta que faça os londrinenses lembrarem do quanto a nossa cidade é pujante, importante e merecedora de algo grandioso”, acrescentou.





Assim como o Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, também participam da realização do concurso a Associação Brasileira de Tecnologia, Inovação e Comunicação (ABRATIC), a Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL), a Associação dos Norte Paranaense dos Engenheiros Ambientais (ANPEA), o Instituto Estação 43, o Sindicato do Comércio Varejista de Londrina (Sincoval), o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Norte do Paraná (Sinduscon), o Sindicato das Indústrias, Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos do Norte do Paraná (Sindimetal), a Sociedade Rural do Paraná (SRP) e o Sindicato da Indústria de TI do Paraná (TI Paraná).



