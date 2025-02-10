Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Polo presencial em Londrina

Inscrições para vestibular de Administração Pública vão até quarta-feira

Reportagem Local
10 fev 2025 às 09:00

Compartilhar notícia

Divulgação/N.Com
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O vestibular para o curso de Administração Pública ofertado pela UEM (Universidade Estadual de Maringá), cujo polo presencial em Londrina será a UAB (Universidade Aberta do Brasil) Londrina, irá ocorrer no dia 23 de fevereiro. 


Os interessados em se inscrever têm prazo até o dia 12 deste mês para efetuar o procedimento pelo site. O valor cobrado é de R$ 50 reais. Já a graduação, com 25 vagas abertas para Londrina, será integralmente sem custos.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


O curso é ofertado na modalidade de EaD (Educação a Distância), com duração de quatro anos, mas algumas atividades como provas e exames serão desenvolvidas presencialmente no polo da UAB Londrina, que é a sede de referência e atendimento para esta graduação na cidade.


Para tirar dúvidas dos candidatos e orientar o público em geral, a instituição tem o número (43) 3372-4018 e o e-mail [email protected]. Ainda há o perfil @escgovlondrina no Instagram. 

Publicidade


Já a sede física da UAB Londrina fica localizada na rua Anísio Rigioli, s/n, no prédio da Caapsml, ao lado da sede administrativa da prefeitura.


REQUISITOS


São solicitados para a inscrição no vestibular do curso de bacharelado em Administração Pública o histórico escolar anexado e o comprovante de conclusão do ensino médio. Com relação ao vestibular, a única fase do processo de seleção será uma redação on-line.


Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA:


Imagem
Inscrições para vestibular de Administração Pública vão até 12 de fevereiro
Inscrições para o vestibular de Administração Pública da UEM vão até 12 de fevereiro. Provas no dia 23 de fevereiro. Confira os detalhes!
educacao Educação inscrições Vestibular curso Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas