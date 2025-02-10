Inscrições para vestibular de Administração Pública vão até quarta-feira

O vestibular para o curso de Administração Pública ofertado pela UEM (Universidade Estadual de Maringá), cujo polo presencial em Londrina será a UAB (Universidade Aberta do Brasil) Londrina, irá ocorrer no dia 23 de fevereiro.





Os interessados em se inscrever têm prazo até o dia 12 deste mês para efetuar o procedimento pelo site. O valor cobrado é de R$ 50 reais. Já a graduação, com 25 vagas abertas para Londrina, será integralmente sem custos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O curso é ofertado na modalidade de EaD (Educação a Distância), com duração de quatro anos, mas algumas atividades como provas e exames serão desenvolvidas presencialmente no polo da UAB Londrina, que é a sede de referência e atendimento para esta graduação na cidade.





Para tirar dúvidas dos candidatos e orientar o público em geral, a instituição tem o número (43) 3372-4018 e o e-mail [email protected]. Ainda há o perfil @escgovlondrina no Instagram.

Publicidade





Já a sede física da UAB Londrina fica localizada na rua Anísio Rigioli, s/n, no prédio da Caapsml, ao lado da sede administrativa da prefeitura.





REQUISITOS





São solicitados para a inscrição no vestibular do curso de bacharelado em Administração Pública o histórico escolar anexado e o comprovante de conclusão do ensino médio. Com relação ao vestibular, a única fase do processo de seleção será uma redação on-line.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA:



