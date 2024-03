Instagram e Facebook caem e viram meme no X, rede social vizinha

Instagram e Facebook apresentaram instabilidade no início da tarde desta terça-feira (5), relataram usuários ao Down Detector, plataforma on-line que fornece informações em tempo real sobre o status de vários sites e serviços. No X (ex-Twitter), internautas também reclamaram de não conseguir acesso às redes sociais, mas, também aproveitaram para criar memes.





De acordo com o Down Detector, as reclamações em relação ao Instagram saltaram de dez às 12h03 para 31.198 às 12h33. A maioria dos usuários indicaram dificuldades com o aplicativo móvel (61%), conexão com o servidor (28%) e linha do tempo (12%).

