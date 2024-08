Investigação de acidentes como o da Voepass pode levar anos até conclusão

Investigações de acidentes aéreos como o que deixou 62 mortos em Vinhedo, no interior de São Paulo, costumam levar anos até que sejam concluídas e até que alguma responsabilidade seja apontada.

Os inquéritos podem se alongar mesmo quando as caixas-pretas são recuperadas intactas e é possível extrair 100% da informação, como ocorreu na tragédia do voo 2283 da Voepass.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade Publicidade O motivo é a alta complexidade desse tipo de investigação. É preciso determinar quais foram os fatores humanos, operacionais - que vão do comportamento da tripulação à meteorologia - e da própria aeronave que contribuíram para um acidente. Leia mais: Foi encaminhado à UPA Motociclista fica ferido após bater em lateral de carro em Arapongas Quebras de protocolo Festa de encerramento das olimpíadas troca ousadia por formalidade e confusão Quase 3 mil vagas em Londrina Agências do Trabalhador têm 20,5 mil empregos disponíveis em todo o estado Tragédia Com vítimas conhecidas da maioria dos moradores, Cascavel vive luto coletivo por acidente

Ao menos duas investigações paralelas serão realizadas. A primeira delas é conduzida pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão ligado à Força Aérea Brasileira, e tem a finalidade de prevenir futuros acidentes. Publicidade

Os fatores que contribuíram para a queda do avião são investigados para, mais tarde, determinar mudanças no treinamento ou nos próprios equipamentos do avião que possam prevenir acidentes similares.



Outro inquérito, este de caráter criminal, normalmente é conduzido pela Polícia Federal. As duas investigações são feitas de forma paralela, mas o Cenipa pode e deve comunicar à PF sempre que encontrar informações de interesse criminal. Publicidade

Os agentes da PF têm acesso a algumas das mesmas provas colhidas pela Aeronáutica e devem determinar se houve algum tipo de negligência, imprudência ou imperícia que contribuiu para as mortes. Publicidade



Com vítimas conhecidas da maioria dos moradores, Cascavel vive luto coletivo por acidente Se fosse uma família, Cascavel, no oeste paranaense, teria perdido 24 das 62 vítimas da queda do avião da Voepass, que vivam na cidade ou em municípios vizinhos, e eram conhecidos da população, que vive uma espécie de luto coletivo.



A legislação brasileira não é totalmente clara sobre a competência para investigação policial de acidentes aéreos. No caso do acidente em Vinhedo, tanto a PF quanto a Polícia Civil paulista abriram inquéritos. Os órgãos estaduais fazem suas próprias coletas de provas e podem dar apoio à investigação federal.



Em Vinhedo, por exemplo, boa parte da perícia técnica foi feita pelo IC (Instituto de Criminalística), com apoio do IML (Instituto Médico-Legal). "O IC fez uma varredura detalhada, utilizando imagens aéreas com drone, scanner 3D e fotografias digitais para preservar as evidências", informou a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos).



Publicidade Qual o valor da informação que está dentro da caixa-preta? Eu digo que é um valor imensurável, porque dentro daquela caixa-preta pode estar o fator contribuinte dos próximos cem acidentes que podem acontecer no mundo.

Esse trabalho envolve fotografar local, registrando qual era a localização dos corpos e as roupas que resistiram ao fogo, à custódia de objetos pessoais como celulares e documentos encontrados no local, que serve para ajudar na identificação das vítimas. Publicidade

Exames dos corpos são feito nos IML, e exames de DNA, no Núcleo de Biologia e Bioquímica do IC.



Questionada pela reportagem, a PF afirmou que vai atuar em três frentes no caso do voo 2283: na investigação policial, em andamento na delegacia da PF em Campinas; na identificação das vítimas, por meio do trabalho de papiloscopistas e peritos policiais federais; e na coleta de DNA dos familiares das vítimas.

Publicidade



Polícia Científica do Paraná envia para SP materiais para identificação de vítimas de acidente aéreo A Polícia Científica do Paraná vai mandar para São Paulo, no fim da tarde deste domingo (11), os materiais coletados em Ca



PASSO A PASSO DA INVESTIGAÇÃO DO CENIPA

Com o recolhimento dos motores e da cauda avião ATR 72-500 a um laboratório do Cenipa e finalizada a coleta de dados, a equipe deve se concentrar no que é considerada a segunda fase de investigação, a de análise.

Parte dessa etapa já começou com as duas caixas-pretas da aeronave, que gravam o áudio da cabine e as informações de voo.



"Qual o valor da informação que está dentro da caixa-preta? Eu digo que é um valor imensurável, porque dentro daquela caixa-preta pode estar o fator contribuinte dos próximos cem acidentes que podem acontecer no mundo", disse o brigadeiro do ar Marcelo Moreno, chefe do Cenipa, em entrevista a um programa de rádio da FAB.



A previsão é de que um relatório preliminar sobre o acidente de Vinhedo seja concluído em cerca de 30 dias, conforme informou a FAB no último sábado (10). A investigação do Cenipa, porém, deve prosseguir depois disso. Ela só é concluída com a divulgação de um relatório final. Não há prazo formal para a entrega desse documento.

O relatório preliminar deve ser baseado principalmente nas informações das duas caixas-pretas. A investigação da FAB, no entanto, deve se debruçar sobre uma série de outras evidências, colhidas dentro e fora da aeronave.



Investigadores têm acesso tanto ao local do acidente quanto às instalações do aeroporto onde a aeronave decolou. Ali, segundo Moreno, recolhem o combustível do último abastecimento da aeronave e o plano de voo, visitam o hangar da empresa que responsável pela manutenção da aeronave e podem até apreender ferramentas usadas nos consertos da aeronave.



A investigação também entra em contato com os órgãos que fazem o controle aéreo e monitoram a meteorologia, entre outros, para reconstituir as condições de voo no momento da queda.





Com fim dos resgates, investigação de causas e identificação de vítimas de acidente viram prioridades A conclusão do resgate dos 62 mortos na queda do avião da Voepass no início da noite deste sábado (10) desloca as aten&cce