Investigado por tráfico de drogas e venda de armas em Bela Vista do Paraíso é preso em SC

Foi preso, nesta sexta-feira (18), um homem investigado por diversos crimes ligados ao tráfico de drogas e à venda de armas de fogo a traficantes de Bela Vista do Paraíso (Região Metropolitana de Londrina) e região.





O investigado foi localizado no litoral catarinense, no município de Biguaçu (Região Metropolitana de Florianópolis), pela Agência de Inteligência do 30º Batalhão da Polícia Militar de Londrina.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A operação, intitulada “Operação Volante”, foi executada pela Promotoria de Justiça de Bela Vista do Paraíso e pela PM (Polícia Militar). “Foi cumprido com sucesso o mandato de prisão e também feita a apreensão de diversos materiais como celulares, computadores, anotações e outros elementos que serão analisados e utilizados para a continuidade das investigações”, detalhou o promotor de Justiça Lucas Franco de Paula.

Publicidade



No total, foram apreendidos três aparelhos celulares, duas lâmpadas filmadoras, um notebook, um HD de notebook, dois cadernos com anotações de contabilidade do tráfico de drogas e um documento de identidade falso usado pelo investigado.





Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.