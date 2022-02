Ippul propõe mudanças no trânsito na Duque de Caxias

A Avenida Duque de Caxias, no centro de Londrina, é alvo de discussões entre comerciantes e poder público há muito tempo. Os pontos de maior interesse são a fluidez no trânsito, vagas de estacionamento e o projeto de duplicação da via.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O diretor de Trânsito e Sistema Viário do Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano), Gilmar Domingues, explicou que a proposta já validada pelo órgão é a flexibilização da faixa exclusiva para ônibus, no período das 9h às 16h. O trecho compreende 1.300 metros entre as avenidas JK e Leste-Oeste.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





“Nesse horário há uma ociosidade muito grande na faixa exclusiva, mas da maneira que funciona hoje todos os motoristas são obrigados a transitar em uma única pista de rolagem. Porém, essa mudança agora depende de um modelo de fiscalização, como a instalação de novas câmeras de monitoramento, por exemplo”, afirma.







Leia mais na Folha de Londrina.