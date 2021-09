IPTU Verde recebe inscrições até esta quinta-feira em Maringá

O prazo para inscrições no IPTU Verde termina nesta quinta-feira (30) em Maringá (Noroeste). Até o momento, foram 1.884 pedidos, o dobro de 2020, que teve 908 solicitações.

Por meio do programa, quem conserva alguma ação de proteção, preservação e/ou recuperação do meio ambiente pode ser beneficiado com redução de 3% a 20% no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

Entre os projetos mais comuns estão sistema de captação da água da chuva; sistema de reuso de água; sistema de aquecimento hidráulico solar; sistema de aquecimento elétrico solar; construções com material sustentável; utilização de energia passiva; sistema de utilização de energia eólica; separação de resíduos sólidos, entre outros.







Um exemplo dado pela Prefeitura é o Condomínio Vista Real, localizado na rua Barroso, na Zona 3. O prédio já foi vistoriado pelos agentes da Secretaria de Meio Ambiente que verificaram placa de energia solar, captação de água para reuso, separação de resíduos, entre outros.

Interessados em participar devem protocolar o pedido na Prefeitura, fazer o requerimento e apresentar documentos para análise da Fiscalização Ambiental. Em seguida, é feita a vistoria e, confirmando todos os aspectos ambientais, é emitido um relatório indeferindo ou deferindo o pedido.







O interessado tem que estar em dia com questões tributárias. O protocolo deve ser feito na Praça de Atendimento, no térreo do Paço Municipal ou no e-mail [email protected]