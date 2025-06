Irmãos militares de Londrina concluem prova do 'Ironman' Brasil juntos

Dois irmãos londrinenses que atuam em diferentes corporações militares do Paraná completaram juntos a exigente prova de Triathlon do Ironman Brasil, disputada no último domingo (1º), em Florianópolis (SC). O 1º Tenente da Polícia Militar Danilo Alexandre Mori Azolini, de 30 anos, e o Cabo do Corpo de Bombeiros Thiago Augusto Mori Azolini, de 38 anos, cruzaram a linha de chegada lado a lado.





A prova, considerada uma das mais difíceis do triathlon mundial, envolveu 3,8 km de natação em mar aberto, 180 km de ciclismo e uma maratona de 42,2 km de corrida. Os irmãos treinaram por cerca de dois anos para completar o desafio.

Com a participação de aproximadamente 1.600 atletas de 33 países, segundo a organização Unlimited Sports, o evento é uma das principais referências do esporte de resistência no mundo. A conquista dos irmãos Azolini destaca não apenas o potencial atlético individual, mas também o preparo físico e a dedicação dos profissionais das forças de segurança do Paraná.