Jovem de 21 anos capota carro, é ejetado do veículo e morre no Noroeste do Paraná

Um jovem de 21 anos morreu após capotar o carro e ser ejetado do veículo na PR-464, em Paranapoema, no Noroeste do Paraná, na madrugada deste domingo (6).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o homem dirigia um Citroen C4 com placas de Colorado/PR no sentido de Paranapoema a Jardim Nova Olinda quando, ao passar pelo KM 77, perdeu o controle da direção, saiu à margem direita da via e capotou o veículo.

Na sequência, o jovem foi ejetado do carro, tendo ferimentos gravíssimos, que causaram sua morte no local do acidente. O socorro foi acionado, mas o motorista já estava morto. O corpo da vítima foi removido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Paranavaí.





Estiveram no local, além da PRE, equipes de atendimento médico e da Polícia Científica, que fez a liberação do corpo.