Jovem é detido quando recebia R$ 1000 em cédulas falsas em Guapirama

A PF (Polícia Federal) de Londrina prendeu um jovem de 21 anos no momento em que recebia R$ 1000 em cédulas falsas, adquiridas via aplicativo de mensagens, na manhã desta terça-feira (16) em Guapirama, no Norte Pioneiro do Paraná.

De acordo com a polícia, ele não apresentou antecedentes criminais e admitiu ser o destinatário do envelope.

O infrator foi interrogado pela autoridade policial e, posteriormente, encaminhado para o presídio de Londrina, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal.





Conforme a PF, ele responderá pelo crime de comércio de moeda falsa, cuja prática pode gerar 12 anos de prisão.