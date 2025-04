Jovem é presa transportando 24 kg de maconha em ônibus na PR-986

Uma adolescente de 19 anos foi presa na noite desta terça-feira (8) por tráfico de drogas durante uma operação do Canil do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) na PR-986, em Rolândia.





Com ajuda do cão farejador Arius, os policiais localizaram 22 tabletes de maconha em uma mala no bagageiro de um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu – Rio de Janeiro.





A passageira, natural de São José dos Campos (SP), confessou que levaria a droga até Campinas (SP). Ela foi presa e levada à delegacia da cidade.