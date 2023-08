Jovem fica ferido após bater em árvore e arremessar extintores na PR-160, em Cornélio Procópio

Um homem de 29 anos ficou ferido após perder o controle da direção e bater contra uma árvore na PR-160, em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná. O acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (8).





Segundo informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PM (Polícia Militar), o jovem dirigia um caminhão com placas de Santo Antônio da Platina/PR e que carregava extintores.

Publicidade





Após o choque com a árvore, os extintores foram arremessados na rodovia e atingiram um veículo Gol, que estava estacionado no acostamento devido a um acidente anterior. O condutor do carro, de 40 anos, não se feriu.





O jovem motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi encaminhado para o hospital em Cornélio Procópio.