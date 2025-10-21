Julgamento de líder espiritual acusado de abuso sexual e fraude começa nesta quarta

Está previsto para começar nesta quarta-feira (22) o julgamento do homem, de 63 anos, denunciado pelo MPPR (Ministério Público do Paraná) pela prática de diversos crimes como violação sexual, fraude e estupro. Foram designados, pela Vara Criminal de Quatro Barras (Região Metropolitana de Curitiba) os dias 22, 23, 24 e 31 de outubro, das 9 às 19 horas, para a realização das audiências de instrução e julgamento do réu.





O "guru" teria praticado os crimes e as violências sexuais ao envolver as vítimas com sua posição de "líder espiritual". Investigações conduzidas pelo Naves (Núcleo de Apoio à Vítima de Estupro) do MPPR, apontaram que o réu aproveitava-se das relações de “mestre-discípulo” que estabelecia com as vítimas – muitas em situação de vulnerabilidade emocional – para cometer os abusos.

Publicidade

Publicidade





Os crimes teriam sido praticados entre 2005 e 2024 em espaços mantidos pelo denunciado – uma chácara em Quatro Barras, onde era sediada a ordem filosófica mantida por ele, e em uma clínica em Curitiba, onde ele atuava como psicanalista e mestre de artes marciais e ministrava cursos e palestras.

Publicidade





CRIMES





O acusado responde por diversos crimes, entre eles estupro de vulnerável, praticado contra vítimas menores de 14 anos na época, violência psicológica contra a mulher e tortura, por submeter alguém sob sua autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, além de vários delitos de violação sexual mediante fraude. Todos os crimes foram cometidos de forma continuada durante anos.

Publicidade





CRONOGRAMA

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Como são mais de 40 pessoas a serem ouvidas, entre vítimas e testemunhas, os depoimentos foram distribuídos entre os quatro dias designados, sendo o último ato o interrogatório do acusado. Atuarão nas audiências a promotora de Justiça responsável pela coordenação do Naves e o promotor de Justiça titular da comarca de Quatro Barras. O julgamento tramita sob sigilo.