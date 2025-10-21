Julgamento de líder espiritual acusado de abuso sexual e fraude começa nesta quarta

Está previsto para começar nesta quarta-feira (22) o julgamento do homem, de 63 anos, denunciado pelo MPPR (Ministério Público do Paraná) pela prática de diversos crimes como violação sexual, fraude e estupro. Foram designados, pela Vara Criminal de Quatro Barras (Região Metropolitana de Curitiba) os dias 22, 23, 24 e 31 de outubro, das 9 às 19 horas, para a realização das audiências de instrução e julgamento do réu.
O "guru" teria praticado os crimes e as violências sexuais ao envolver as vítimas com sua posição de "líder espiritual". Investigações conduzidas pelo Naves (Núcleo de Apoio à Vítima de Estupro) do MPPR, apontaram que o réu aproveitava-se das relações de “mestre-discípulo” que estabelecia com as vítimas – muitas em situação de vulnerabilidade emocional – para cometer os abusos.
Os crimes teriam sido praticados entre 2005 e 2024 em espaços mantidos pelo denunciado – uma chácara em Quatro Barras, onde era sediada a ordem filosófica mantida por ele, e em uma clínica em Curitiba, onde ele atuava como psicanalista e mestre de artes marciais e ministrava cursos e palestras.
CRIMES
O acusado responde por diversos crimes, entre eles estupro de vulnerável, praticado contra vítimas menores de 14 anos na época, violência psicológica contra a mulher e tortura, por submeter alguém sob sua autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, além de vários delitos de violação sexual mediante fraude. Todos os crimes foram cometidos de forma continuada durante anos.
CRONOGRAMA
Como são mais de 40 pessoas a serem ouvidas, entre vítimas e testemunhas, os depoimentos foram distribuídos entre os quatro dias designados, sendo o último ato o interrogatório do acusado. Atuarão nas audiências a promotora de Justiça responsável pela coordenação do Naves e o promotor de Justiça titular da comarca de Quatro Barras. O julgamento tramita sob sigilo.