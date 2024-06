Junho Verde: Saúde alerta a respeito da importância do tratamento precoce da escoliose

A escoliose é uma patologia que se carcateriza pela curvatura da coluna vertebral em forma de "S" ou "C" que, além de provocar desconforto e dores musculares, com o tempo pode causar alterações nos sistemas respiratório e cardíaco. Alguns dos indícios da doença são cintura assimétrica, um ombro mais alto que o outro e quadril inclinado.





Assim, o mês de junho é usado para a camapnha mundial "Junho Verde: Mês Internacional da Conscientização sobre a Escoliose", que existe para destacar a importância do diagnóstico precoce e trazer mais atenção para a doença.

Além do tratamento por meio do uso de coletes ortopédicos, gesso e fisioterapia, em alguns casos é necessária a cirurgia para correção do desvio.





A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) implantou no CHT (Complexo Hospitalar do Trabalhador) o Serviço de Deformidades Pediátricas da Coluna Vertebral e, em pouco mais de um ano, já realizou pelo SUS (Sistema Único de Saúde) mais de 50 cirurgias de escoliose em crianças e adolescentes entre 3 e 18 anos. Outras 47 já estão agendadas para serem feitas tanto no HR (Hospital de Reabilitação) quanto no HT (Hospital do Trabalhador).



Casos

Os casos de escoliose infantil se apresentam com mais frequência durante o crescimento, sendo que a maioria dos quadros tem forma leve e com poucos sintomas. Porém, a doença pode se tornar mais grave com o passar do tempo.

“Quando o tratamento proposto é o cirúrgico, a demora na realização deste procedimento o torna muito complexo, pois com a deformidade mais rígida os riscos de lesão neurológica e sangramentos são muito maiores. Quanto antes for realizada a cirurgia, menores os riscos de complicações e agravamento da enfermidade”, alerta o chefe do Departamento de Deformidades Pediátricas da Coluna Vertebral do CHT, João Elias Ferreira Braga.





Aos 14 anos, a adolescente Milena de Andrade Carvalho, moradora de Guaratuba, no Litoral do Estado, foi diagnosticada com escoliose idiopática. Sem causa definida, esse tipo de escoliose pode surgir a partir dos quatro anos até a adolescência e ocorre durante o estirão de crescimento.

