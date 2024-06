Junho Vermelho: Paraná lança campanha para incentivar as doações de sangue

O mês de junho, conhecido como Junho Vermelho, marca o ínicio da campanha "Paraná, terra de sangue bom", criada para icentivar as doações de sangue durante o mês de conscientização sobre a importância da doação. Além do mês todo ter essa temática, dia 14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue





Por isso, as 23 unidade do Hemepar (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná) reforçam a necessidade de mais doadores para manter os estoques de sangue cheios e para continuar salvando centenas de vidas que precisam das doações.

Todos os dias, pelo menos 384 hospitais públicos, privados e filantrópicos, distribuídos em todas as regiões do Estado, o que corresponde a 93% dos leitos do SUS (Sistema Único de Saúde), precisam de doações de sangue.





Somente neste ano, o Paraná registrou 83 mil doações de sangue. Durante todo o ano passado, foram mais de 187 mil. Cada bolsa de sangue de 450 ml produz até quatro hemocomponentes que são separados em hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado (plasma fresco congelado) e podem ajudar a salvar até quatro vidas..

No mês passado, o Hemepar enviou 300 bolsas de sangue para ajudar o sistema de saúde do Rio Grande do Sul devido à calamidade pública por causa das enchentes.





Curitiba

Na próxima semana o Hemepar Curitiba participará de ações em parceria com a empresa Ligga, Club Athletico Paranaense e SMELJ (Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude de Curitiba).





No dia 12, haverá coleta de sangue na Ligga Arena (estádio do clube) mediante agendamento prévio realizado pelo Athletico. No dia 13, os torcedores do time farão um mutirão de doações no Hemepar e, no dia 14, o Hemepar promove o Dia D da campanha “Doe Sangue pelo Esporte”, realizada anualmente durante todo o mês de junho, juntamente com a SMELJ.

“Estes dias comemorativos e as ações realizadas são oportunidades para a Hemorrede do Paraná demonstrar a toda população que a doação de sangue é extremamente necessária para a recuperação e restabelecimento da saúde daqueles que necessitam da terapia de transfusão sanguínea”, disse a diretora do Hemepar, Vívian Patrícia Raksa.





O sangue doado também salva vidas de pessoas com outras doenças, que passam por cirurgias, vítimas de acidente e rodovias e outros traumas.

