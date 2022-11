Júri de réus do caso Eduarda Shigematsu tem data agendada para março de 2023

Após vários recursos da defesa, o juiz da Vara Criminal de Rolândia, Alberto José Ludovico, marcou para março de 2023 a realização do júri popular dos acusados no caso Eduarda Shigematsu. O pai da menina Ricardo Seidi e a avó Terezinha Guinaia vão a julgamento na "primeira data viável na pauta" do Tribunal do Júri daquela comarca. Os dois são suspeitos de matar e ocultar o corpo da menina de apenas 11 anos de idade, que foi encontrada enterrada nos fundos de uma casa de propriedade de Ricardo, na área central de Rolândia. O assassinato foi no dia 19 de abril de 2019.





Preso desde abril de 2019, Seidi responde por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Para o Ministério Público do Paraná, ele cometeu um feminicídio lançando mão de meio cruel e com recursos que impossibilitaram a defesa da vítima. Já a avó de Eduarda é acusada de ter ajudado a enterrar o corpo da menina, além de falsidade ideológica.



A defesa de Ricardo Seidi deverá insistir na tese de que Eduarda cometeu suicídio, tendo sido o pai apenas responsável por encontrar o corpo e enterrá-lo. Esta é a versão apresentada pelo réu desde o início da instrução processual.







Definida como uma criança alegre e comunicativa, Eduarda Shigematsu desapareceu no dia 24 de abril, em Rolândia. O corpo dela só foi encontrado quatro dias depois enterrado nos fundos da casa que pertence ao pai. Seidi foi preso logo em seguida, uma vez que admitiu ter enterrado o corpo. Após o desaparecimento, a avó da menina chegou a procurar a polícia e realizou um boletim de ocorrência. Entretanto, acabou sendo presa no dia 30 de abril pela suspeita de envolvimento na ocultação do cadáver.







Após o crime, Terezinha Guinaia chegou a ficar 57 dias presa. Em agosto do ano passado, foi inocentada das acusações pelo juiz criminal de Rolândia, Alberto Ludovico. Entretanto, o Ministério Público recorreu da decisão ao Tribunal de Justiça do Paraná e a avó de Eduarda voltou a ser considerada ré no processo.

Para a defesa, não foi observada corretamente decisão da segunda turma do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre uma ação recente que determina que o réu deve ser beneficiado nos casos de dúvida.