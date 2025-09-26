Lago Igapó I recebe 4° Passeio Econáutico João das Águas

O Passeio Eco Náutico João das Águas será realizado neste domingo (28), das 8h às 11h, no Lago Igapó 1. O evento, que está em sua quarta edição, busca apresentar a modalidade da canoagem para a população em geral e sensibilizá-la para questões ambientais que afetam os lagos e rios da região, visto que no dia 19 de setembro é comemorado o Dia Mundial pela Limpeza das Águas.





O Passeio Eco Náutico é, ainda, uma homenagem ao ambientalista João das Águas, que faleceu em 2022. Nesse ano, foi realizada a primeira edição do passeio, quando 135 pessoas remaram ao mesmo tempo no Lago Igapó 1.

A atividade terá participação da Escola de Canoagem e Remo de Londrina, Iate Clube de Londrina, Associação Patrulha das Águas, Instituto Rema Londrina, e população em geral. O ponto de encontro de todos os remadores será em frente ao Iate Clube, onde também será realizado um momento de tributo a João das Águas e confraternização dos remadores. São esperadas cerca de 150 pessoas para o evento.





Dentre os inscritos, quem conseguiu a embarcação junto ao Instituto Rema Londrina precisa relacionar na portaria os nomes das pessoas que entrarão pelo acesso do Iate Clube. E quem for utilizar embarcação própria não motorizada também poderá entrar no lago pelos acessos da Patrulha das Águas ou pela barragem, juntando-se ao grupo principal no decorrer do passeio.

Pela Escola de Canoagem e Remo de Londrina, vão marcar presença no evento os caiaques de velocidade, barco a remo, caiaques de pesca e Stand Up Paddle. Estão confirmadas as equipes de caiaque pólo, paracanoagem, canoa havaiana individual e para seis pessoas, e o dragon boat. O público e os remadores também poderão conferir o barco múltiplo, que foi desenvolvido por João das Águas.





Para a presidente do Instituto Rema Londrina, Carlinda Aparecida, trata-se de um evento representativo, tanto por conta da data como das homenagens que serão feitas. “Londrina ganha quando se apresenta tantas possibilidades de utilização do Lago, das atividades ao ar livre que podem ser desenvolvidas, além de mostrar nosso cartão postal, não apenas na utilização da sua margem e sim pela grandeza de seu interior”, destacou.

O Instituto Rema Londrina conta com incentivo do Proesporte, da Copel, e apoio do Governo do Estado do Paraná. Além disso, o projeto tem patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Fundo Municipal de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), gerido pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL), e do Iate Clube de Londrina.

