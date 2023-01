LEC doa camisa histórica em homenagem ao Pelé para o Hospital do Câncer

O Hospital do Câncer de Londrina recebeu, na quarta-feira (25), a doação de uma camisa histórica do LEC (Londrina Esporte Clube). A peça foi entregue e autografada pelo técnico do time, Edinho, filho de Pelé, falecido em dezembro de 2022.





A camisa traz a imagem do rei do futebol e foi desenvolvida pela direção do LEC, exclusivamente, para estreia de Edinho como técnico, na partida do dia 15 de janeiro, primeira disputa do time no Campeonato Paranaense de 2023.

O tributo reproduz a clássica imagem de Pelé comemorando um gol, em que o atleta salta e golpeia o ar. A entrega ocorreu no Centro de Treinamento do LEC.





Segundo a direção do Londrina, as 500 camisas confeccionadas com a imagem de Pelé não serão comercializadas. Ciente disso, o presidente do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Alex Canziani, articulou junto à empresa Pado, patrocinadora máster do time, a doação de um exemplar.

“Essa camisa tem um valor imensurável, então propus ao time que fosse feita a doação ao Hospital do Câncer, permitindo que eles façam uma ação solidária para arrecadar recursos e auxiliar nas necessidades do hospital”, relatou.





Por se tratar de uma peça de colecionador, a Pado concordou com a proposta e cedeu um exemplar para contribuir com essa ação beneficente.

“A Pado já ajuda o HC de Londrina e, como somos apaixonados também pelo time, entendemos que o esporte também é uma forma de ajudar as pessoas. No que a gente poder contribuir, estaremos sempre à disposição”, disse o diretor jurídico da Pado S.A., Udo Uhlmann.





Há 58 anos atendendo a população de Londrina e demais cidades do entorno, o HCL é referência no tratamento de pacientes com o câncer pelo SUS.

Na entrega da camisa, o Hospital do Câncer foi representado pela conselheira e coordenadora do voluntariado, Iracema Fabian, que já foi paciente do próprio hospital.





“Somos imensamente gratos a mais esta parceria com o Londrina Esporte Clube. Esta camisa representa o carinho de duas instituições do coração do londrinense, cuidando de nossos pacientes”, enfatizou.

Nos próximos dias, o objetivo do hospital é iniciar uma rifa, para investir o valor arrecadado nas mais variadas necessidades do hospital.





Emocionado, Edinho afirmou que entende a rotina dos pacientes com câncer. Além de ter perdido o pai em dezembro, diagnosticado com câncer de cólon, a filha de Edinho já realizou tratamento contra o câncer.





“Passei por essa luta dentro da minha família. Conheço muitas histórias de familiares e a gente precisa dessa união para superar”, declarou.





A comissão técnica do LEC também participou da ação, juntamente com equipes da agência de marketing e de elaboração da campanha do Sócio Torcedor.