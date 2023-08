Lei Maria da Penha: alunos de Apucarana aprendem a dizer não à violência contra mulher

A Lei Maria da Penha completou 17 anos na última segunda-feira (7). Para comemorar a data, as 36 escolas municipais de Apucarana (Centro-Norte) promoveram debates sobre a defesa dos direitos das mulheres entre seus estudantes, envolvendo as turmas do Infantil 4 ao 5º Ano do Ensino Fundamental.







Sancionada em 7 de agosto de 2006, a Lei nº 11.340 visa prevenir, reprimir e garantir medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (física, psicológica, sexual, patrimonial e moral). O nome da lei é uma homenagem à farmacêutica bioquímica Maria da Penha, vítima da violência do marido, que tentou matá-la duas vezes.



A secretária de Educação, Marli Fernandes, destacou que as atividades sobre a Lei Maria da Penha foram desenvolvidas em todas as turmas, mas com ênfase ao 4º Ano do Ensino Fundamental.





“Por já terem um pouco um pouco mais de idade e, consequentemente, compreenderem melhor as informações, os professores optaram por trabalhar a cartilha 'Maria da Penha vai às Escolas' com as turmas do 4º Ano. Após a discussão em sala de aula, os estudantes foram convidados a produzirem textos, em parceria com seus pais, sobre o tema,” detalhou.





