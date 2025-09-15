Leilão de itens do barracão do IBC da Prefeitura de Londrina soma quase R$ 2,6 milhões

A Prefeitura de Londrina contabilizou quase R$ 2,6 milhões negociados por meio do leilão de diversos itens que se encontram armazenados no galpão do antigo IBC (Instituto Brasileiro do Café), localizado na Zona Oeste. Bens foram arrematados, mas ainda precisam ser pagos.





Nesta segunda-feira (15), foram leiloados objetos que pertenciam às secretarias municipais de Educação, de Assistência Social e de Defesa Social. Conforme o balanço realizado pela SMGP (Secretaria Municipal de Gestão Pública), o resultado provisório do leilão apresentou um valor total de R$ 1.400.000,00. Foram vendidos 76 lotes dos 115 disponibilizados, o equivalente a quase 70% do total.

O secretário municipal de Gestão Pública, Sergio Willian Becher, disse que o resultado da iniciativa é bastante positivo, com boa adesão por parte dos munícipes. “Tivemos uma margem residual que ainda vai ser objeto de análise posterior para a realização de um novo leilão, mas estamos satisfeitos com o resultado preliminar. Nesta fase, a única situação que pode resultar numa alteração do quantitativo registrado são os casos das pessoas que arremataram os bens e não realizam o pagamento, não dando continuidade à efetivação da aquisição do item”, afirmou.





Já o leilão de itens da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) foi realizado na última quinta-feira (11), diretamente no site do leiloeiro oficial credenciado, reunindo 96 lotes. Foram leiloados 51 veículos e o restante dos itens abrangeu sucatas, incluindo mobiliário, equipamentos e outros materiais. Entre os veículos que foram a leilão, havia automóveis utilitários e de passeio, como carros e kombis. Por sua vez, os itens de sucata e materiais sem uso são variados, como aparelhos de ar-condicionado, cadeiras odontológicas, máquinas de lavar, estantes e prateleiras de aço, impressoras e geradores.

Os interessados nos objetos, com valores iniciais de R$ 100 até R$ 20 mil, puderam visitar os lotes, para exame e identificação, nos dias 9 e 10 de setembro. Considerando o valor máximo inicial previsto de R$ 374.500,00, o total negociado pela Saúde foi três vezes maior e chegou a R$ 1.166.700,00, sendo R$ 939.700,00 apenas com veículos, e R$ 227.000,00 em itens diversos.





Segundo o diretor de Logística e Manutenção em Saúde, Patrick Fernando da Silva, o resultado do leilão foi um sucesso absoluto, superando amplamente as expectativas iniciais. “Com mais do que o triplo do valor máximo inicial registrado, este evento demonstrou a eficiência e a capacidade de gerar receita através da gestão eficaz de recursos públicos”, disse.

Ele acrescentou que a realização deste leilão não apenas permitiu a liberação de espaço físico, mas também contribuiu significativamente para a Secretaria de Saúde. “Isso reforça o compromisso com a transparência e a gestão responsável dos recursos que serão reinvestidos em prol da população. O resultado reflete o esforço conjunto e a dedicação de todos os envolvidos, e é um exemplo claro de como ações bem planejadas podem gerar benefícios substanciais para a administração pública”, sublinhou.





