Leonardo Carneiro deixa Gestão Pública e comandará apenas Secretaria de Governo

O prefeito Tiago Amaral (PSD) oficializou novas mudanças em seu secretariado nesta quarta-feira (16). A reconfiguração ainda é um reflexo da primeira “dança das cadeiras”, que movimentou o primeiro escalão de Londrina na segunda-feira (14).





Agora, o secretário municipal Leonardo Carneiro, que substituiu Rodrigo Souza na pasta de Governo, deixa a Secretaria de Gestão Pública, que comandava desde o início da gestão de Tiago. Carneiro é delegado da PCPR (Polícia Civil do Paraná) e está cedido pelo governo do Estado para ocupar o cargo na Prefeitura de Londrina.

Quem ficará à frente da Gestão Pública, ao menos interinamente, é Sergio Willian Costa Becher, que também é servidor estadual, lotado na Sesp (Secretaria de Estado da Segurança Pública). Ele ocupava desde março um cargo de assessor na Chefia de Gabinete da Prefeitura.





O secretário Rodrigo Souza será o responsável pela pasta de Recursos Humanos. No início da atual gestão, além da Secretaria de Governo, ele também esteve à frente da Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e chegou a responder pela FEL (Fundação de Esportes de Londrina).

Mudança na Lei





O “upgrade” na posição de Becher na Prefeitura de Londrina ocorre um dia após o prefeito sancionar a Lei Municipal 13.962/2025, que estabelece a possibilidade de acúmulo salarial para servidores efetivos cedidos. Assim como Leonardo Carneiro e Vivian Feijó (Saúde), ele vinha acumulando os vencimentos do cargo de origem e um percentual do salário da Prefeitura, até que uma recomendação do MPPR (Ministério Público do Paraná) solicitou a interrupção dos repasses enquanto não houvesse uma legislação municipal autorizando.





Com a criação da lei, os pagamentos devem ser retomados em agosto.

