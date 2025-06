Limpeza em reservatório pode deixar sem água em bairros de Londrina na terça

A Sanepar vai executar, na terça-feira (1º), a limpeza periódica do Reservatório Bandeirantes, em Londrina. O serviço de higienização está programado para ocorrer entre 8h e 18h, podendo afetar temporariamente o fornecimento de água em bairros da zona oeste. A previsão é que o abastecimento seja normalizado até o fim da noite do mesmo dia.





Entre as regiões que podem ser impactadas estão Estância Ibirapuera, Londrina Country Club, Jardim Bandeirantes, Vila Hípica, Jardim Jockey Club, Jardim Palermo, Jardim Shangri-Lá A, Jardim Alvorada, Jardim Sumaré, Jardim Sabará, além de áreas como o Parque Universidade, Royal Forest e Golden Hill Residence, entre outras.

Durante a manutenção, a Sanepar orienta que os moradores utilizem a água de forma racional, priorizando a alimentação e a higiene pessoal, e pede que não haja desperdício.





Imóveis que possuem caixa d’água com reserva adequada não devem ser afetados pela interrupção. A Sanepar lembra que, conforme norma da ABNT, cada residência deve contar com reservatório capaz de suprir as necessidades por, no mínimo, 24 horas.