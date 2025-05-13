Lista de falecimentos dos dias 12 e 13 de maio de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h50 desta terça-feira (13).





CECILIO ANTUNES DE LIMA - 83 anos - LONDRINA/PR

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Falecimento em: 13/05/2025

Data e Horário do Velório:

Publicidade

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Publicidade

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação:

Publicidade





IRENE MENDES ALVES PEREIRA - 96 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/05/2025

Publicidade

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Publicidade

Data e Horário do Sepultamento: 13/05/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Publicidade

Situação:





IVONE VENANCIO - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/05/2025

Data e Horário do Velório: 13/05/2025 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/05/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





NILTON SANTOS DAVID - 54 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANDERSON KAUE ROSA VANZELA - 1 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/05/2025

Data e Horário do Velório: 12/05/2025 - 15:30

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 12/05/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO