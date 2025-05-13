Lista de falecimentos dos dias 12 e 13 de maio de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h50 desta terça-feira (13).
CECILIO ANTUNES DE LIMA - 83 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação:
IRENE MENDES ALVES PEREIRA - 96 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 13/05/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JOÃO XXIII
Situação:
IVONE VENANCIO - 76 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/05/2025
Data e Horário do Velório: 13/05/2025 - 15:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 14/05/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
NILTON SANTOS DAVID - 54 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
ANDERSON KAUE ROSA VANZELA - 1 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 12/05/2025
Data e Horário do Velório: 12/05/2025 - 15:30
Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 12/05/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO