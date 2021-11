Lojas podem abrir até às 21h nesta Black Friday em Londrina; veja horários divulgados pela Acil

O comércio de rua em Londrina pode funcionar das 9h às 21h nesta sexta-feira (26), dia em que ocorre uma das maiores datas comerciais do ano: a Black Friday.

Conforme divulgação da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), a partir desta segunda (22), até quinta (25), as lojas abrem das 9h às 18h.

No sábado (27), o horário volta ao habitual, também das 9h às 18h. Porém, muitos lojistas antecipam o fechamento no fim de semana, como alerta a Acil.





O comércio de rua fecha as portas no domingo (28).





Shoppings





Já as lojas dos shopping centers e as praças de alimentação, de segunda (22) a sábado (27), atendem das 10h às 22h.





No domingo (28), as lojas funcionam das 14hs às 20hs, e as praças de alimentação, das 11hs às 22hs.