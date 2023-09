Alarme de creches devem ser integrados à central de monitoramento da GM

A Secretaria Municipal de Defesa Social, por meio da Guarda Municipal de Londrina, iniciou as visitas técnicas aos Centros de Educação Infantil (creches filantrópicas) que atendem as áreas urbana e rural da cidade para verificar as vulnerabilidades de segurança desses prédios. Durante a terça-feira (5), as equipes visitaram várias unidades escolares e conversaram com os responsáveis.







Os guardas municipais fizeram vistorias seguindo as diretrizes do Plano de Segurança das Instalações (PSI) que foi implementado em 2019 pela atual administração, a fim de promover melhorias na segurança dos prédios municipais.



Na semana passada, a Prefeitura anunciou o segundo pacote de investimentos para manutenção e reforma dos Centros de Educação Infantil filantrópicos. Foram disponibilizados R$ 8,5 milhões em recursos municipais para atender a comunidade de alunos, professores e funcionários.





O secretário de Defesa Social, Coronel Pedro Ramos, afirmou que será elaborado um relatório final com os apontamentos. “Ontem, nossos guardas municipais já foram a todas as creches filantrópicas da zona rural e em algumas da área urbana. Ao final dessa ação, vamos enviar o diagnóstico solicitando as melhorias. Nosso foco é seguir investindo na tecnologia, conectando nossa central de monitoramento com todas as creches”, concluiu.



O olhar técnico dos guardas municipais vai apontar os principais pontos vulneráveis de cada estabelecimento de ensino. Na parte tecnológica, a Defesa Social vai informar quais são as especificações técnicas dos equipamentos para evitar incompatibilidade com o sistema de segurança já utilizado pela central de monitoramento de câmeras e alarmes.







A Defesa Social não medirá esforços para que, ao final das ações, o sistema de segurança dessas unidades trabalhe sincronizado com o sistema da Guarda Municipal, para garantir um atendimento rápido e eficaz em caso de necessidade.

A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, informou onde os recursos devem ser aplicados. “Os recursos serão direcionados para 54 instituições que atendem a educação infantil em Londrina, e oito prédios que atendem a educação especial e são conveniados com a rede. Eles receberam valores de R$ 100 mil, R$ 150 mil ou R$ 200 mil reais para fazer manutenção. Esse recurso deve ser usado especialmente em ações de segurança, além de outras manutenções de rotina dos prédios. E a Guarda Municipal está nos ajudando, dando uma espécie de consultoria para essas instituições sobre como elas podem melhorar a segurança dos espaços”, pontuou.







Botão Pânico

A Defesa Social reforça a informação de que todos os responsáveis pelas creches municipais, filantrópicas, escolas municipais e particulares já contam com o botão do pânico instalado nos celulares. O dispositivo faz parte do sistema de segurança e está dentro do aplicativo 153 cidadão da Guarda Municipal de Londrina.







Qualquer situação suspeita pode imediatamente ser denunciada. Os guardas municipais da central de monitoramento têm acesso à localização exata e podem enviar as viaturas mais próximas para efetuar o atendimento com precisão.

